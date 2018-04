Mundo Grécia com excedente primário acima do previsto no 1.º trimestre Por

A Grécia registou no primeiro trimestre um excedente orçamental primário de 2.320 milhões de euros, o que duplica o do mesmo período de 2017 e o previsto pelo Governo, segundo dados provisórios divulgados hoje pelo Ministério das Finanças.

No primeiro trimestre de 2017, o excedente orçamental primário, que exclui os encargos com a dívida e é relevante na negociação com os credores, alcançou 1.070 milhões de euros.

Para os primeiros três meses de 2018, o Governo tinha previsto no orçamento um excedente (superavit) primário de 1.096 milhões de euros.

Por sua vez, o gasto total do Estado alcançou 12.112 milhões de euros, 695 milhões mais do que há um ano e 889 milhões acima do previsto nos objetivos orçamentais.

