Grávida morreu por eletrocussão na banheira a dias de dar à luz

Uma mulher, grávida de oito meses e meio, foi encontrada pelo marido morta na banheira, em Saint-Martin-d’Hères, França. A jovem de 21 anos terá sido eletrocutada pelo carregador do telemóvel.

O marido ficou em estado de choque, segundo revela o Le Dauphine Libere.

A mulher estaria tomar banho tendo o telemóvel próximo da banheira, a carregar.

O marido, que se ausentara por minutos, arrombou a porta do quarto de banho depois da mulher não lhe responder, tendo encontrado a jovem já sem vida, submersa na água do banho e com o telemóvel caído na banheira.

Os técnicos de emergência ainda tentaram manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Também não foi possível salvar o bebé, que estava a dias de nascer.

