Governo quer ter dentistas em todos os agrupamentos de saúde

O Governo está a trabalhar para ter médicos dentistas nos centros de saúde, em 2019. O secretário de Estado da saúde, Fernando Araújo, referiu que o elenco governativo está a trabalhar “ativamente” para dotar os 55 agrupamentos de centros de saúde com, pelo menos, um médico dentista.

“É um desígnio, é uma enorme força de vontade que temos, trabalhando com a Ordem dos Médicos Dentistas, com os municípios e com a Direção-Geral de Saúde tenho confiança que o vamos conseguir atingir”, assegurou o governante.

Fernando Araújo explicou ainda que “de forma a todos os agrupamentos de centros de saúde terem acesso a médico dentista, de modo também a haver equidade para os portugueses em todo o território”, o Governo irá colocar “mais de metade dos [médicos dentistas] que faltam”.

Desde 2016 que alguns centros de saúde já têm consultas de medicina dentária.

Números do Governo indicam que mais 39 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde já usufruíram destes serviços médicos.

Também já foram realizados cerca de 57 mil tratamentos.

O plano nacional de saúde oral também disponibilidade os chamados ‘cheque-dentista’ que permitem ter acesso a consultas em consultório privado (mas pagos pelo Estado) no âmbito da prevenção, diagnóstico e tratamento.

Podem ter acesso a ‘cheque-dentista’ crianças, jovens, mulheres grávidas, idosos e doentes com a infeção HIV/Sida

