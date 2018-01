Governo quer árvores “resistentes ao fogo” no Pinhal de Leiria

O Governo, pela voz do ministro da Agricultura, revela que o novo pinhal em Leiria deverá ser “tão descontínuo quanto possível, intercalando folhosas e espécies resistentes ao fogo”.

“Será fundamentalmente um pinhal, porque ali a mata tem de ter uma função de fixação das dunas, que esteve aliás na sua génese, mas iremos procurar que seja um pinhal tão descontínuo quanto possível, intercalando folhosas e espécies resistentes ao fogo”, afirmou Capoulas Santos, em declarações à Renascença.

O ministro salienta que o novo pinhal deverá ter “espaços agrícolas intermédios para garantir a sua descontinuidade”.

Capoulas Santos salienta ainda que está em marcha um “plano de reflorestação das matas nacionais”.

“Está neste momento em curso e é um projeto que ficará concluído até finais de junho, por forma a que no próximo outono possam iniciar-se já em grande escala as operações de reflorestação, que entretanto, pontualmente, vão já começar nesta primavera, num ou outro talhão”.

O ‘Pinhal do Rei’, na Marinha Grande, como também era conhecido, ficou com 80 por cento da sua área ardida, no passado mês de outubro e terá tido mão criminosa.