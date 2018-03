Desporto “Governo e partidos estão a acordar?”, pergunta Bruno de Carvalho Por

“Está na hora de o Governo e de os partidos políticos deixarem de ter medo e assumirem as suas responsabilidades em tudo o que se está a passar”, escreve Bruno de Carvalho, numa reação à Operação E-Toupeira.

O presidente do Sporting utilizou as redes sociais para reagir à Operação E-Toupeira, que envolve o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves.

Bruno de Carvalho fala dos partidos políticos e da necessidade de agirem no desporto, com “intervenções a sério”.

O dirigente lembra as suas idas ao Parlamento, onde alertou todos os partidos para “o que se estava a passar”, dando “sugestões e fazendo propostas para alterações fundamentais e estruturantes”.

Bruno de carvalho pede “um mea-culpa”, porque os políticos “não atuaram perante os constantes alertas e informações dadas pelo Sporting e as constantes evidências que vinham e vêm a público”.

Sugere a criação de “um organismo independente para a arbitragem e outro para a disciplina e justiça desportivas”, bem como um “aumento das penas para quem tenha claques ilegais e para quem promova condutas de tentativa ou de concretização de práticas, passivas ou ativas, de corrupção e viciação da verdade desportiva”.

É uma alusão direta ao Benfica, com críticas à “intolerável inoperância” do IPDJ.

Bruno de Carvalho pede “penas pesadas para quem, no exercício das suas funções públicas – políticos, magistrados, funcionários do Ministério Público, polícia – for conivente com a tentativa ou práticas ilegais”.