Nas Notícias Governo pagou mais de 37 milhões aos agricultores afetados pelos incêndios Por

O Ministério da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural anunciou hoje que procedeu, este mês, ao pagamento de 37,3 milhões de euros aos agricultores portugueses.

“O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural procedeu ao pagamento de um montante global de 37,3 milhões de euros aos agricultores portugueses, através do IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas”, informou a tutela, em comunicado.

Este valor inclui 13,5 milhões de euros “que constituíram o pagamento final aos agricultores afetados pelos incêndios de 15 de outubro, após a realização das ações de controlo”.

O restante valor foi pago no âmbito do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), mais precisamente, no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020).

Através do FEAGA foram pagos 1,9 milhões de euros no âmbito do novo regime da vinha e 1,2 milhões de euros na área da promoção de vinho em mercados países terceiros.

No que concerne ao PDR 2020, as medidas de investimento correspondem a 16,9 milhões de euros, a florestação de terras agrícolas 1,3 milhões de euros e as medidas agroambientais 2,5 milhões de euros.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar