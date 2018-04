Nas Notícias Governo investe um milhão em equipamentos de investigação criminal para a GNR Por

O Ministério da Administração Interna (MAI) está a celebrar contratos para a aquisição de equipamentos de investigação criminal para a GNR no valor de um milhão de euros, indicou fonte oficial.

A compra de equipamentos insere-se na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança, tal como a aquisição de 40 cavalos, num investimento de 160 mil euros, explicou o MAI à agência Lusa.

O ministério de Eduardo Cabrita adianta que houve um “aumento significativo do investimento público em equipamentos” para o período de 2016-2019, “que atingirá os 20 milhões de euros”, o que se significa uma duplicação do investimento quando comparado com quadriénio anterior”.

Os dois concursos foram hoje publicados em Diário da República.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar