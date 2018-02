Goucha goza revista que fala em “diários semanais”

Uma revista faz manchete com Cristina Ferreira, referindo que a apresentadora vai “entrar na Casa” do reality-show Secret Story, para ajudar Manuel Luís Goucha. Escreve a publicação que “a TVI não quer correr riscos” e que, para o efeito, pretende juntar a dupla, para… “os diários semanais”. Ora, Goucha não perdeu a oportunidade para brincar com o contrassenso.