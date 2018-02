Goucha despede-se do ‘Você na TV’ para apresentar ‘Secret Story’

O apresentador da TVI despediu-se nesta quarta-feira do programa ‘Você na TV’, ao qual regressa apenas no dia 26. Manuel Luís Goucha vai apresentar a ‘Casa dos Segredos’ e ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’.

“Ao ‘Você na TV’, regresso no dia 26… Mas, não se esqueça que dia 25 estou de volta ao seu ecrã, em direto, com a grande estreia do ‘Secret Story – Casa dos Segredos’”, anunciou Manuel Luís Goucha, nesta quarta-feira.

O apresentador começa a gravar ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’ já amanhã, sendo que parte de férias no dia 8. Depois, regressa no dia 25 de fevereiro, para a ‘Casa dos Segredos’.

No dia seguinte, volta às manhãs da TVI, para se sentar ao lado de Cristina Ferreira.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar