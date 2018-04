Nacional Goucha arrasado por “encobrir violência” na Casa dos Segredos 7 Por

A última gala da Casa dos Segredos 7 está a dar que falar pelas ameaças de Nuno. Vários internautas foram ao perfil de Manuel Luís Goucha arrasar o apresentador por “encobrir a violência”, em especial depois de Rui ter sido repreendido por “dizer palavrões”.

Os comentários negativos vão-se acumulando no post que Goucha fez a gabar-se das audiências, depois da gala de ontem ter sido “o programa mais visto do dia, em todos os canais”.

Um internauta deu o tiro de partida para as críticas ao deixar várias questões ao apresentador do reality show.

“Como é possível insurgir-se contra e combater a violência de manhã, no Você na TV, e à noite, no SS7, encobrir, desculpabilizar e ser conivente com as sérias ameaças de violência protagonizadas por um concorrente? Onde está a coerência? Onde estão os valores civilizacionais que tanto apregoa? Onde está a frontalidade e sentido de justiça que afirma possuir? Onde está a sua obrigação, enquanto figura pública, de ter uma atitude assertiva e pedagógica perante a sociedade?”

Perguntas que ainda não tiveram resposta de Manuel Luís Goucha, mas que motivaram já o apoio de outros internautas.

Outro seguidor do programa manifestou o desalento por, após as ameaças, Nuno ter sido posto “a descansar no quarto secreto”.

