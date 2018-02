Desporto Gotas de sangue e SMS tramam Rúben Semedo Por

A prisão preventiva de Rúben Semedo foi decidida com base em duas provas que agravam as suspeitas sobre o envolvimento do jogador. De acordo com o Correio da Manhã, há gotas de sangue e SMS incriminatórias.

Avança o jornal que nas buscas realizadas à casa do internacional português foram descobertas gotas de sangue.

Já no telemóvel do defesa do Villarreal terão sido encontradas mensagens de texto (SMS) com ameaças, na pasta da correspondência enviada.

Perante estas provas, a juíza de instrução do Tribunal de Llíria, nos arredores de Valência, decretou a prisão preventiva do arguido, dado o risco de fuga e de continuação da atividade criminosa.

De acordo com o Las Provincias, foi também na casa do defesa ex-Sporting que a Guardia Civil apreendeu a arma usada num assalto em que o português se encontra implicado, perpetrado a 12 de fevereiro.

Rúben Semedo, de 23 anos, está indiciado por tentativa de homicídio, agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo.

A justiça espanhola emitiu ainda mandados de captura internacionais em nome dos dois presumíveis cúmplices do jogador, que terão fugido para Portugal.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar