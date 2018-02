Goleada ‘obriga’ Francisco J. Marques a mudar foto de perfil

A derrota imposta pelo Liverpool frente ao FC Porto, nesta quarta-feira, provocou uma despedida quase certa da Liga dos Campeões e… uma mudança no espaço de Francisco J. Marques no Facebook.

A foto de perfil no Facebook de Francisco J. Marques era uma alusão à célebre goleada que o FC Porto aplicou ao Benfica, na temporada 2010/11, quando Jorge Jesus ainda treinava as águias e, do outro lado, emergia André Vilas Boas.

No Estádio do Dragão, o então adepto portista celebrou, com uma mão bem aberta.

A imagem passou a ser foto de perfil de Francisco J. Marques no Facebook. Até ontem.

O agora diretor de Comunicação do FC Porto viu-se ‘obrigado’ a remover essa foto depois da goleada – também por 5-0 – registada ontem, perante o Liverpool.

Desde esta quinta-feira que o perfil de Francisco J. Marques no Facebook não tem foto. Apenas uma capa, com o Estádio do Dragão como fundo.

Também no Facebook, viralizou uma imagem de uma crónica do escritor e jornalista Miguel Sousa Tavares, adepto do FC Porto. É um artigo escrito em outubro, mas que alude à derrota do Benfica em Basileia, por… 5-0.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar