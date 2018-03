Apresentações/Novidades Goes G125 GP ao bom estilo das Superbikes Por

Uma imagem agressiva, inspirada numa das superbikes italianas da atualidade, caracteriza a mais recente proposta da Goes; a desportiva G125 GP

Distribuída no nosso país pela Puretech, a nova máquina francesa vão para além da sua atraente estética, onde sobressaem as linhas fluidas e modernas, uma apurada aerodinâmica e uma assinatura luminosa LED integral, como integral é a sua carenagem.

A atenção aos detalhes é um aspeto que chama a atenção na G125 GP, sendo os discos de travão recortados um deles, bem como a ponteira de escape, o tampão de gasolina com chave e o painel de instrumentos, que conjuga o conta-rotações analógico com um ‘dash-board’ completamente digital.

Outro aspeto que diz bem da modernidade desta moto é a sua ciclística. É assente num quadro híbrido, em terliça de tubos de aço e placas de alumínio. Conta com uma forqueta tele-hidráulica na dianteira, com amortecedor regulável em pré-carga na traseira, para além de uma travagem poderosa e progressiva, garantida por dois discos dianteiros com pinça de pistão duplo de fixação radial, e disco simples atrás. Isto para além de um sistema de travagem combinada CBS, que cumpre com a normativa Euro4.

Bem integrado no quadro sofisticado está um fiável motor a quatro tempos de 124,6 cc com 11,5 cv de potência, servido por uma injeção eletrónica Delphi de última geração, refrigerado a água e servido por uma caixa de cinco velocidades.

A diversão está garantida, pois todo o conjunto é versátil, apesar do peso (159 kg). A altura ao solo (76 cm) permite um fácil acesso ao banco, enquanto o depósito de 13,5 litros garante uma autonomia razoável. O comportamento em estrada desta Goes 125 GP também é irrepreensível, não apenas devido à sua ciclística e motor, mas também pelos pneus que a ‘calçam’ – 110/70 à frente e 150/70 atrás, montados em jantes de 17 polegadas e com uma distância entre eixos de 1,420 metros. E isto a um preço de 2990 euros.