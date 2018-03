Mundo GNR presta homenagem a agente vítima do ataque em França Por

A ‘Gendarmerie Nationale’, Guarda Nacional francesa, prestou homenagem a Arnaud Beltrame, o militar que morreu no seguimento do ataque desta sexta-feira, no sul do país, a quem louvou o “heroísmo” e a “coragem.

O ato heróico de Arnaud Beltrame, durante o ataque terrorista desta sexta-feira, em França, foi alvo de uma homenagem sentida por parte das autoridades daquele país.

Numa publicação nas redes, a ‘Gendarmerie Nationale’ sublinha o “heroísmo”, “coragem” e “sentido de sacrifício” que viria a morrer.

“É com uma grande emoção que desejo prestar solenemente homenagem ao heroísmo do nosso camarada A. Beltrame, que morreu ontem à noite. Curvo-me perante a coragem, o sentido do sacrifício e a exemplaridade deste oficial que deu a sua vida pela liberdade dos reféns”, pode ler-se.

Arnaud Beltrame é uma das vítimas mortais do atentado desta sexta-feira, protagonizado por Redouane Lakdim. O agente ofereceu-se como moeda de troca ao terrorista marroquina, de forma a libertar alguns dos reféns mantidos no supermercado em Trèbers, no sul de França.

Entre as vítimas, há ainda um jovem português, de 26 anos, internado em coma induzido com uma bala alojada na cabeça.

