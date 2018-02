Nas Notícias GNR apreende tonelada e meia de caranguejo em Matosinhos Por

A GNR apreendeu cerca de tonelada e meia de caranguejo em Matosinhos.

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, apreendeu perto de 1500 quilos de caranguejo mouro, que tem, de acordo com as autoridades, um valor total e presumível de oito mil euros.

“A ação decorreu no âmbito de uma fiscalização rodoviária, com o objetivo de verificar o transporte e acondicionamento de pescado, crustáceos e bivalves, tendo o caranguejo sido apreendido por não ter o tamanho mínimo exigido por lei para a sua captura”, explica a GNR em comunicado.

O condutor da viatura foi identificado e todo o caranguejo foi devolvido ao seu habitat natural.

