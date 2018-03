Motores Girls On Track leva raparigas para a pista Por

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, juntamente com a FIA e a União Europeia, levam a cabo um projeto que visa promover o desporto automóvel junto do público feminino.

O The Girls on Track está direcionado para raparigas com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, sendo que Portugal foi um dos oito países escolhidos pela Federação Internacional do Automóvel e a UE para, juntamente com a entidade federativa nacional, organizar até ao final deste ano dois eventos de karting intitulados ‘Karting Challenge’, atraindo para estas iniciativas o maior número de jovens do sexo feminino para experimentarem a modalidade.

Aquelas que melhor se sairem deste desafio terão a possibilidade de disputar a grande final contra as pilotos selecionadas dos restantes países, num evento organizado em Le Mans, França. Os eventos a realizar em Portugal estão previstos para Maio e Junho de 2018 em local e data a designar.

Este projecto foi apresentado no Salão Automóvel de Genebra por Jean Todt, Presidente da FIA, Michèle Mouton, Presidente da Comissão de Mulheres da FIA, Susie Wolf, Tatiana Calderón (piloto de desenvolvimento da Alfa Romeo Sauber na F1) e Peter Sorensen, embaixadores da iniciativa.

Para a FPAK estar envolvida num projecto desta dimensão revela. O presidente da entidade federativa nacional, Ni Amorim, afirma mesmo: “A importância do desporto automóvel português no panorama europeu. Atrair mais mulheres para a nossa modalidade é uma das grandes missões desta direcção. Será um enorme desafio colocar de pé estas duas iniciativas em consonância com as directrizes da FIA e da União Europeia. Estamos a planear desenvolver uma das acções a Norte e a outra a Sul e procurar envolver o maior número de jovens possível. Temos a certeza que a dinâmica imposta vai ser atractiva de forma abrangente e uma mais-valia para o nosso desporto”.