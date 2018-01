Ginetta LMP1 completou primeiro teste

O Ginetta 60 LT-P1 Mecachrome que irá competir na categoria principal do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2018/2019 completou o seu primeiro teste em pista no Leeds East Airport (Inglaterra), tripulado pelo britânico Mike Simpson. Toda a equipa que criou o protótipo esteve presente, bem como representantes da TRS Manor, a primeira equipa a utilizar o novo LMP1 da empresa de Lawrence Tomlinson.

Segundo os responsáveis da Ginetta o ensaio serviu para verificar vários sistemas do protótipo, e tudo decorreu como estava previsto, seguindo-se testes de desenvolvimento em circuitos permanentes do Reino Unido.

Ewan Baldry, o diretor técnico da Ginetta, o G60 LT-P1 rodou “sem quaisquer problemas, os sistemas funcionaram perfeitamente, e agora podemos passar para a próxima fase, realizando acertos do conjunto num intensivo programa de testes enquanto desenvolvemtos o G60 LT-P1”.

O protótipo tinha sido revelado no começo do mês, no Salão de Birmingham, e desde logo o interesse pelo carro foi enorme, apesar de até agora a TSR Manor ser a única a confirmar a sua utilização na nova ‘Super temporada’ do WEC. Segundo o diretor desportivo da equipa, Graeme Lowndon, está a ser avaliada a inscrição de um segundo G60 LT-P1.