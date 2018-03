Motores Gil Antunes quer começo de época isento de erros Por

Tendo optado por não alinhar na primeira prova da temporada no Campeonato de Ralis de Portugal, Gil Antunes vai iniciar a sua época no Rali dos Açores, onde quer amealhar o máximo de pontos possível.

Para preparar o evento insular, que também pontua para o ‘Europeu’ de ralis e campeonato açoriano da especialidade, Gil Antunes e o seu navegador Diogo Correia deslocaram-se antecipadamente à ilha de São Miguel para uma semana intensa de testes antes do arranque da prova.

O piloto do Renault Clio R3T foca as suas ambições em classificar-se numa das posições cimeiras das duas rodas motrizes e também nessa categoria a nível europeu, pois também está inscrito no ERC3.

“Vamos tentar fazer um bom resultado quer no Campeonato Nacional, quer no ERC3 pois fizemos a nossa inscrição também para pontuar para o Europeu. No momento a nossa prioridade é o Campeonato Nacional mas vamos aproveitar esta prova e num tipo de piso de que gostamos bastante para ver onde nos podemos posicionar na concorrência muito forte do ERC 3. No presente não temos definido se poderemos fazer mais alguma prova no Europeu, mas temos vindo a trabalhar para em 2019 disputar este mesmo campeonato”, assume Gil Antunes.

“Temos noção que esta é uma prova difícil, que é preciso estar bastante concentrados e não cometer erros, pois ao longo dos três dias de prova tudo pode acontecer. Temos já um bom conhecimento das especiais, fruto das participações em edições anteriores, é um dos meus , pessoalmente enquadro-me bem com estas especiais, o que me dá ainda mais motivação, mas a nossa aposta será num rali equilibrado com uma toada eficaz mas sem exageros, pois a nossa principal ambição é amealhar o máximo de pontos”, acrescenta Gil Antunes.