Motores Gil Antunes começa mais tarde mas disposto a lutar pelo título R2 Por

Ausente da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, por opção, Gil Antunes irá iniciar a sua temporada no Rali dos Açores.

O piloto de Sintra, que volta a ter Diogo Correia como navegador, revelou os seus planos para 2018 em Leiria, no concessionário Renault que o apoia, uma vez que a aposta volta a passar pelo Renault Clio R3 T. A diferença é que agora passa a estar integrado na formação CRN Competition, que inclui um segundo Clio R3 T.

“Estamos motivados e confiantes para esta nova época. Como das 9 provas do Campeonato só podemos nomear 8 para pontuar, este ano decidimos deitar fora o Rali Serras de Fafe, a primeira prova do calendário e iniciar a nossa época nos Açores, um dos meus ralis de eleição tendo assim mais tempo para preparar a nossa época, onde queremos lutar pelo título absoluto no Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes”, explica Gil Antunes.

“Temos plena noção que será um ano bem competitivo, temos adversários fortes, mas temos vindo a trabalhar em diversos pormenores com o nosso Clio, que sem dúvida é um dos mais competitivos 2 rodas motrizes de forma a termos argumentos para lutar pela vitória em todas as provas, mas sempre com o principal objetivo de não cometer erros e pontuar em todos os ralis pois acreditamos que poderá fazer toda a diferença na conquista do título”, acrescenta o piloto de Sintra, já a pensar no Rali dos Açores, que se disputa a 22 e 23 deste mês.