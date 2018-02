Motores Giancarlo Fisichella à imagem de Pedro Lamy Por

O antigo piloto de Fórmula 1 Giancarlo Fisichella vai conhecer uma nova etapa na sua carreira, ao mudar a ‘agulha’ da classe principal de GT (GTE Pro) para a amadora (GTE Am) nas próximas 24 Horas de Le Mans. Um pouco à imagem do que sucedeu com Pedro Lamy depois de ter passado a integrar as ‘fileiras’ da Aston Martin Racing.

O italiano – que disputou 229 Grandes prémios de F1 conseguindo três vitórias e 19 pódios – , vai passar a integrar a equipa Spirit of Race, estrutura ligada à AF Corse no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC)dindo a condução de um F488 GTE com Thomas Flohr e Francesco Castellacci.

‘Fisico’ juntou-se ao programa da Ferrari em GT, na estrura da AF Corse em 2010, tendo feito parte do esforço da marca de Maranello em Le Mans e no WEC desde então. Agora, pela Spriti of Race vai iniciar o seu programa participando no prólogo do campeonato em abril em Paul Ricard.

“Estou entusiasmado por me juntar a Thomas, Francesco e a toda a família da Spirit of Race. O FIA WEC é um dos campeonatos mais disputados e vibrantes do Mundo, e estiu ansioso por ter uma época bem sucedida. O novo Ferrari 488 GTE tem sido fantástico de guiar durante os treinos de pré-temoirada, e vai ser mesmo excitante tirar o máximo dele em pista”, afirmou Fisichella a propósito.