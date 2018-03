Gesto de adepto de 7 anos sensibiliza plantel do Liverpool

Um pequeno adepto do Liverpool, de 7 anos, tocou o coração de alguns elementos do plantel principal ao doar a sua mesada a um banco alimentar em Anfield. Alfie acabou recompensado de forma original pelo lateral-esquerdo dos Reds, Andy Robertson.

Em dia de noite europeia em Anfield, que viria a consumar a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões, este gesto de Alfie, de 7 anos, passou ao lado das manchetes, tendo ganho repercussão algum tempo depois, nas redes.

Antes do encontro, Alfie doou a sua mesada a um banco alimentar em Liverpool, num ato que lhe valeu a condecoração de “Adepto do Mês” e a atenção de Andy Robertson, o lateral esquerdo dos Reds.

O escocês ficou sensibilizado com a atitude do pequeno adepto, tendo-lhe enviado uma carta, em nome próprio, a agradecer sua generosidade. Além da carta, Robertson enviou também um presente a Alfie, uma camisola autografada… mas não por ele.

“Reparei no Twitter que fizeste algo muito especial por um banco alimentar em Anfield. Lembro-me do quão importante era a mesada quando tinha a tua idade. Deixa-me dizer-te que é um gesto brilhante da tua parte, um exemplo que mostra que a preocupação e pensamentos pelos outros são importantes”, escreveu o lateral.

“Fizeste algo extraordinário pelos outros sem esperares nada em troca. Por isso, quero ter a certeza que és recompensado. Tenho uma camisola do Firmino e pedi-lhe que a autografasse para ti, como agradecimento pelo tua atitude. Vamos ser sinceros, Alfie, ninguém quer a camisola do lateral esquerdo, e por isso ofereço-te uma do Roberto Firmino”, acrescentou.