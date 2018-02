EUA Gerente de bar barrica-se e mantém 12 funcionários como reféns (com vídeo) Por

O gerente de um bar, em Little Haiti, Miami, barricou-se no interior do estabelecimento com 12 dos seus funcionários como reféns. A polícia acaba de forçar entrada no edifício. Veja o vídeo.

De acordo com a imprensa local, o gerente de um bar restaurante em Miami está barricado no interior do edifício, tendo feito 12 dos seus funcionários como reféns.

O edifício foi cercado por uma equipa de negociadores de reféns e uma equipa SWAT.

A equipa de intervenção forçou a entrada no edifício dada a ausência de comunicação por parte do suspeito. Aparentemente não foram utilizadas armas de fogo.

As autoridades confirmaram a tentativa de entrada, momentos antes, bem como o número de reféns. Foi também estabelecido um perímetro de segurança, por precaução, sendo que há escolas nas redondezas.

De acordo com uma testemunha, citada pelo Mirror, uma mulher estaria à espera da polícia quando uma outra saiu do estabelecimento assustada, informando a situação.

Veja o vídeo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar