Motores Geração dois do Fórmula E revelada em Genebra Por

O monolugar de segunda geração (Gen 2) da Fórmula E, que vai ser utilizado a partir da próxima época, foi apresentado oficialmente no Salão Automóvel de Genebra.

Alejando Agag, o ‘patrão’ da discoplina, acompanhado pelo presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Jean Todt, e dos pilotos Daniel Abt (Audi) e Mitch Evans (Jaguar), estiveram presentes no lançamento do novo monolugar do campeonato cem por cento elétrico. Um carro caracterizado por uma aerodinâmica muito apurada, que já incorpora o halo protetor do cockpit e um impressionante difusor traseiro.

As mudanças estéticas mais visíveis também se situam na supressão da ‘asa’ traseira tradicional em favor de duas aletas na traseira do capô do propulsor e a carenagem das rodas posteriores. A ‘asa’ dianteira foi substituída por uma lâmina muito baixa e ligada à carenagem das rodas dianteiras.

O Fórmula E Gen2 tem 5,160 metros de comprimento, por 1,770 metros de largura e 1,050 de altura, com uma envergadura de 3,1 metros. O peso mínimo é de 900 kg, dos quais 385 se devem às novas baterias concebidas pela McLaren Technology. Estas debitam 250 kW (335 cv) – em vez dos atuais 180 kW – permitindo uma aceleração de 0 a 100km/h em 2,8 segundos.

Gilles Simon, diretor técnico da FIA, explicou que “tecnicamente a Fórmula E oferece perspetivas fascinantes oferecendo a oportunidade de criar qualquer coisa de diferente de tudo o que existe no automobilismo, e de desenvolver tecnologias inovadoras, na vanguarda da revolução elétrica atual observada na indústria automóvel”.