EUA George Bush deixa cuidados intensivos Por

George Bush, antigo Presidente dos EUA, já deixou a unidade de cuidados intensivos, na qual se encontrava internado desde domingo devido a uma “infeção que se disseminou no sangue”.

O estado de saúde do antigo chefe de Estado norte-americano tem evoluído de forma positiva, salientou o gabinete de Bush, num comunicado assinado por Jim McGrath.

“Ele está acordado e conversar com a equipa do hospital, com a família e amigos. Os médicos estão muito satisfeitos com os progressos”.

Ainda de acordo com o porta-voz, George H. W. Bush tem comentado um jogo de basquetebol que está prestes a realizar-se, esperando uma vitória dos Houston Rockets sobre os Minnesota Timberwolves.

George Bush, de 93 anos, foi internado no domingo no Hospital Metodista de Houston, um dia após as cerimónias fúnebres da mulher, Barbara.

O filho, Jeb Bush, anunciou que o antigo Presidente deverá ter alta hospitalar amanhã.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar