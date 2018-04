Mundo General pode ser condenado à morte por adormecer durante discurso de Kim Jong-un Por

O general Ri Myong-su, um dos mais consagrados do exército norte-coreano, está em risco de ser condenado à morte. O crime? Ter adormecido durante um discurso do ‘Líder Supremo’, Kim Jong-un.

O caso está a ganhar forte relevo na imprensa asiática. Durante a Assembleia Suprema do Povo, o filho do ‘Querido Líder’ e neto do ‘Presidente Eterno’ discursa para a população que o adora. E um general parece acenar em concordância, mas… de olhos fechados.

Uma outra figura de peso no regime norte-coreano viu e… não gostou. Entendeu que Ri Myong-su, general do exército, estaria a fazer uma sesta enquanto Kim Jong-un explicava o que vai dizer a Donald Trump, quando os dois se encontrarem numa reunião ainda com muito por determinar.

Em defesa do general, veio logo o argumento de que Ri Myong-su estaria a mexer os dedos. Se estivesse mesmo a dormir, estaria com a mão imóvel.

E, durante a alegada sesta, continua a segurar a esferográfica.

“Além disso, ele tem 84 anos, a essa idade a sonolência é difícil de controlar”, reforça outra tese que tem ganho força nas redes sociais.

Mas o caso não permite qualquer sesta, nem a mínima distração. Há vários relatos de execuções, na Coreia do Norte, de populares que foram apanhados a dormir durante os discursos do ‘Líder Supremo’.

É também uma das teorias por detrás da execução de Kim Yong-jin, o vice-presidente norte-coreano. No entanto, neste caso também são referidas uma acusação de corrupção e outra por ter insistido com reformas que não agradaram a Kim Jong-un.

O general Ri Myong-su não foi visto em público desde que o caso foi noticiado.

