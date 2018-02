Gelson convocado para o clássico

Jorge Jesus conta com Gelson Martins, jogador que tem estado afastado das opções do técnico nas últimas semanas por lesão. O internacional português foi chamado para a lista de convocados e fica assim desfeita uma das maiores incógnitas que pairava no lote de apostas leoninas para o embate contra os dragões.

O treinador verde e branco já tinha confessado ter esperança na recuperação de Gelson Martins para a partida contra o FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Porém, só mais perto da hora do jogo as dúvidas se iriam dissipar e são agora com a entrada do extremo para o lote de convocados.

Apto clinicamente da lesão na coxa direita, Gelson não deverá, contudo, começar de início o duelo.

Os reforços Wendel, Lumor e Rúben Ribeiro também foram chamados.

Eis os convocados do Sporting para o embate contra o FC Porto, que arranca às 20h15 desta quarta-feira:

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin, Stojkovic;

Defesas: André Pinto, Piccini, Ristovski, Mathieu, Coates, Coentrão, Lumor;

Médios: Bruno César, Bruno Fernandes, William, Battaglia, Palhinha, Petrovic, Misic, Bryan Ruiz, Wendel;

Avançados: Doumbia, Gelson Martins, Rúben Ribeiro, Acuña e Montero.

