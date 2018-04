Desporto Gastão Elias perde com Elias Ymer e Suécia ‘empata’ Portugal na Taça Davis Por

Portugal permitiu hoje que a Suécia igualasse o embate da segunda eliminatória do Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis em ténis, face ao desaire de Gastão Elias com Elias Ymer, em Estocolmo.

Depois de João Sousa colocar a formação das ‘quinas’ no comando, ao bater Mikael Ymer por um duplo 6-4, Gastão Elias, 106.º da hierarquia mundial, perdeu com Elias Ymer, 133.º, também em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (13-11) e 6-4.

Em uma hora e 43 minutos, o número dois luso, mais na expectativa, não conseguiu contrariar o jogo mais ‘explosivo’ do número um sueco, que soube superiorizar-se nos momentos mais importantes, nomeadamente quando esteve a perder por 5-4 no primeiro ‘set’.

A servir e com um ‘break’ à maior, conseguido no jogo anterior, Gastão Elias não fechou o ‘set’ e, depois, no ‘tie break’, também não logrou aproveitar os três ‘set points’ de que beneficiou, todos no serviço do jogador sueco.

No segundo parcial, e em vantagem, Elias Ymer esteve sempre por cima no jogo e, com naturalidade, conseguiu o ‘break’ no sétimo jogo – depois de uma oportunidade perdida no quinto -, segurando a preciosa vantagem até final.

Antes, no primeiro encontro de singulares, João Sousa, 70.º jogador mundial, bateu sem grandes dificuldades Mikael Ymer, 355.º da hierarquia, em dois ‘sets’, por um ‘duplo’ 6-4, num embate que durou uma hora e 15 minutos.

Para sábado, está agendado o embate de pares, seguido dos dois últimos singulares.

A formação das ‘quinas’, ainda composta por Pedro Sousa (117.º jogador mundial), João Domingues (198.º) e Gonçalo Oliveira (214.º jogador mundial), como suplente, precisa de vencer os suecos para disputar o ‘play-off’ de acesso ao Grupo Mundial.

Em setembro de 2017, Portugal poderia ter chegado ao Grupo Mundial, mas perdeu por 3-2 com a Alemanha, num embate realizado no Complexo do Jamor, em Oeiras.

