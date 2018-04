Economia Gás natural deve ser 0,2 por cento mais barato, defende a ERSE Por

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propõe que, a partir de julho, as tarifas de gás natural para o mercado regulado devem cair, em média, 0,2 por cento.

A concretizar-se, significa que 2018 será o quarto ano consecutivo em que as tarifas descem.

O regulador propõe uma redução média de 0,2 por cento para os consumos iguais ou inferiores a 10 mil metros cúbicos (mercado doméstico e serviços), de 4,2 por cento para os consumos acima de 10 mil metros cúbicos (pequena indústria) e de 5,2 por cento para os consumidores de média pressão (indústria).

Estas são as propostas para as tarifas transitórias, aplicadas aos consumidores que se mantêm no mercado regulado.

Já a tarifa social deverá descer, a ser aprovada a proposta da ERSE, para um desconto de 31,2 por cento face às tarifas transitórias.

Os dados mais recentes apontam para que 35 mil famílias beneficiem da tarifa social, criada em 2011 e atribuída automaticamente desde 2016.

