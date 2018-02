Nacional Garnel diz que Bruno “é um nojo” e “um energúmeno” Por

A sportinguista Felipa Garnel usou o Facebook para criticar duramente Bruno de Carvalho, que reagiu ao post, entretanto apagado. “Neste momento, tudo o que quero é que os resultados do meu clube sejam maus para ver se este energúmeno sai do ‘poleiro’ de uma vez por todas”, escreveu.

“Este Bruno de Carvalho é um alarve, um ordinário. Nenhum sportinguista se deveria rever nas atrocidades que ele diz, na forma vil como trata as pessoas, na maneira rasca com que conduz o seu mandato. ‘Quando durmo, durmo com os três olhos fechados’, é apenas uma das suas últimas pérolas…”, começou por escrever.

Felipa Garnel assumiu o seu sportinguismo, mas revelou que torce por maus resultados, que provoquem uma saída do atual presidente.

“Como já aqui disse várias vezes, sempre fui, sou e serei Sporting até morrer, mas neste momento tudo o que quero é que os resultados do meu clube sejam maus para ver se este energúmeno sai do ‘poleiro’ de uma vez por todas”.

“Palavra de honra que dou por mim a torcer para que o Sporting não ganhe, pois, talvez, com maus resultados, os que votaram e votam nele acordem para a vida. Que vergonha. E que nojo”, concluiu.

O post foi entretanto apagado, mas só depois de Bruno de Carvalho reagir, com considerações do foro pessoal.

“Da saga: não existem sportinguistas que desejam a derrota do Clube… Quando um dia nos cruzarmos eu vou dizer-lhe ao ouvido o que disseram a minha mulher, filha, pai e mãe sobre si… Quanto a mim só lhe desejo saúde… Beijos tia e bom chá! Não se esqueça de não abusar do chá preto por obséquio, faz um mal terrível ao palato. Bem haja tia! Fofuras para si”, escreveu o dirigente.

Apesar de ter apagado o post, Felipa não escapou a um ataque de outros sportinguistas, que não gostaram dessa intervenção e estão a usar a caixa de comentários de outras publicações para manifestar desagrado.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar