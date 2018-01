Galp alerta para queda da natalidade com oferta de eletricidade

A Galp lançou uma campanha em que oferece um mês de eletricidade às famílias que tenham um filho no dia 1 de cada mês deste ano de 2018. O objetivo da empresa é alertar para a queda da natalidade, um dos problemas mais vincados na sociedade atualmente.

À exceção da Itália, Portugal é o país com a taxa de natalidade mais baixa da Europa, com valores de 8,4 nascimentos por cada 1000 habitantes.

Nesse sentido, a Galp aproveitou o problema para o lançamento de uma campanha publicitária.

“Numa altura em que Portugal é o segundo país da Europa em que menos bebés nascem, apenas batido pela Itália, a Galp lança uma oferta comercial, dirigida aos casais que contribuem para atenuar esta tendência, chamando simultaneamente a atenção para um problema do qual depende a sustentabilidade de Portugal enquanto país”, refere a empresa.

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva sustenta a campanha com dados estatísticos, retirados do Instituto Nacional de Estatística. Estes mostram que o número médio de filhos em 2016 cresceu para 1,36, face aos 1,3 de 2015, mas ainda assim insuficiente para combater a queda de população.

O Ministério da Justiça, recorde-se, divulgou esta semana dados que mostram a nova queda da taxa de natalidade.

De acordo com os dados oficiais do gabinete de estatística da UE, Eurostat, Portugal contou com 87 mil nascimentos em 2016, a segunda taxa mais baixa da União Europeia, à frente de Itália.

No reverso da medalha surgem países como a Irlanda, com 13,5 crianças por 1000 habitantes, seguida da Suécia e Reino Unido.

Por isso, sublinha a Galp, “a empresa suporta, até ao final deste ano, um mês de eletricidade de todas as famílias dos bebés que nascerem no dia 1 de cada mês que sejam – ou pretendam passar a ser – clientes de eletricidade da empresa”.

