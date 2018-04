Motores Gabriele Tarquini mais forte do que Thed Bjork na primeira corrida do WTCR Por

Apesar de Thed Bjork ter largado da ‘pole position’ para a primeira corrida da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), foi outro piloto dos Hyundai i30 N TCR a vencer este sábado em Marraquexe.

Foi uma prova plena de incidentes, que viu Bjork assumir a liderança na largada, enquanto na parte de trás do pelotão Frederic Vervisch e James Thompson se envolveram num incidente que acabou por também afetar Tom Coronel Matt Homola e Aurelien Panis.

A corrida foi suspensa, os dois franceses ficaram de imediato fora de prova, e quando a prova reatada após um período de ‘safety car’, Gabriele Tarquini foi mais lesto do que Thed Bjork e assumiu a liderança, com Robert Huff a assumir a terceira posição depois de ter deixado para trás Jean-Karl Vernay, com Mehdi Benani logo atrás do gaulês da WRT Audi.

O Campeão do Mundo de Carros de Turismo tudo fez para tentar recuperar a liderança a Tarquini, mas o veterano italiano ‘puxou os galões’ da experiência e não deu a mínima hipótese a Bjork, que teve mesmo de se contentar com a segunda posição, num pódio que foi completado por Rob Huff.

Bennani também não encontrou maneira de ultrapassar Vernay e concluiu a corrida no quinto posto, diante do ex-campeão britânico Gordon Shedden, sexto na sua estreia internacional, com Esteban Guerrieri a ser o melhor dos Honda Civic TCR na sétima posição.

Tarquini vai para as duas corridas de domingo na liderança do campeonato, com 30 pontos, cinco mais do que Bjork, enquanto Huffe é terceiro a 12 pontos do italiano.

Classificação Corrida 1

1ºGabriele Tarquini (Hyundai) 20 voltas

2º Thed Bjork (Hyundai) + 0,499s

3º Robert Huff (Volkswagen) + 2,823s

4º Jean-Karl Vernay (Audi) + 4,593s

5º Mehdi Bennani (Volkswagen) + 5,025s

6º Gordon Shedden (Audi) + 5,702s

7º Esteban Guerrieri (Honda) + 10,136s

8º Yann Erlacher (Honda) + 10,784s

9º Aurelien Comte (Peugeot) + 11,577s

10º John Filippi (Cupra) + 15,026s