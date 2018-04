Cinema Deixa futebol e vira ator de filmes para adultos Por

Davide Iovinella, um italiano de 24 anos, decidiu mudar radicalmente a sua vida e pendurou as botas para se tornar ator de filmes para adultos. Farto de salários em atraso no mundo da bola, optou por uma carreira no cinema. “É um trabalho como os outros”, revela o ator, agora conhecido por Davide Montana.

Se as luzes da ribalta, o dinheiro, os carros de luxo são uma realidade só ao alcance de uma parte dos jogadores de futebol, uma outra convive com um cenário diferente, onde existem dificuldades financeiras e problemas nos escalões mais baixos do mundo da bola.

Perante salários em atraso, aos 24 anos de vida, Davide Iovinella entendeu ser chegado o tempo de passar para outra profissão, onde podia ganhar mais dinheiro.

Vai daí, candidatou-se para ser ator de filmes para adultos e conseguiu superar mais de três mil candidatos.

Ficou com a vaga e a carreira vai de ‘vento em popa’.

“Não é a mesma coisa que estares na cama com o teu parceiro. Tem que haver uma estabilidade e saber trabalhar arduamente”, explica Davide Montana, que agora vive na Hungria, onde vai filmando a maior parte dos filmes.

Para trás, ficou a “paixão” na carreira como futebolista e, mais recentemente, o contrato com o ASD Calcio Pomigliano, da quarta divisão italiana.

“Existe muita pressão e críticas nesse trabalho que requer muita concentração e consistência. Não é como estar na cama com a sua companheira”, disse Davide Iovinella em entrevista ao jornal Le Temps.

Ainda assim, o ex-futebolista não esconde que tem saudades do mundo da bola e, por isso, está a tentar arranjar um emblema onde possa jogar por diversão, dando prioridade à carreira no cinema

Apesar da mudança de vida, Davide Montana faz questão de salientar que ser ator de filmes para adultos é “um emprego sério”.

Veja algumas imagens de Davide nos seus tempos de jogador:

Aqui uma imagem da sua nova profissão:

