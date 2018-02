Fundo solidário para encontrar Maddie acumula mais de 830 mil euros

O Reino Unido continua a procurar Madeleine McCann, a menina que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007. Quando a investigação pública terminar, os pais de Maddie vão recorrer a um fundo solidário que já acumula mais de 830 mil euros.

De acordo com o jornal The Sun, a conta Find Maddie apresenta um saldo de 827 153 euros, acumulado a partir de donativos e com as receitas do livro ‘Madeleine – O Desaparecimento da Nossa Filha e a Busca para a Encontrar’, escrito por Kate McCann.

A equipa da Polícia Metropolitana de Londres que investiga o desaparecimento de Maddie, que se estiver viva tem 14 anos, está mandatada até ao final de março.

Por essa altura, o Governo terá de disponibilizar um novo financiamento. No entanto, adianta o The Sun, os investigadores ainda não apresentaram qualquer pedido para esse financiamento.

“Nesta fase, não estamos disponíveis para considerar nenhum pedido de financiamento”, garantiu uma fonte do Ministério do Interior do Reino Unido, citada sem identificação pelo jornal.

Quando terminar a investigação por parte das autoridades, Kate e Gerry McCann vão recorrer à conta Find Maddie para continuarem a tentar descobrir o que aconteceu à filha, vista pela última vez no apartamento, na Praia da Luz, quando os pais saíram para jantar ocm amigos.

