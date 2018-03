Fundador da Ikea deixou metade da fortuna a instituição

Após a sua morte, a imprensa dava conta de vários milhões de euros que Kamprad havia deixado, aparentemente, sem donos.

Agora, sensivelmente dois meses após a sua morte, o jornal sueco Dagens Nyheter revela que Ingvar Kamprad deixou 19 mil milhões de euros à FKS Foundation, uma instituição que tem como missão criar emprego e melhorar as condições de vida no norte da Suécia.

“O Ingvar sempre teve uma paixão pela Norlândia e costumava visitar a região. Queria criar as condições necessárias para que as pessoas pudessem lá viver, sem ter de sair no futuro”, referiu Per Heggens, CEO da Ikea Foundation.