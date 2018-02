Nas Notícias Fundação budista doa 300 mil euros a vítimas dos incêndios Por

A Fundação Tzu Chi, uma organização budista de Taiwan, irá distribuir este fim de semana vales de 500 euros a 602 famílias dos concelhos de Vouzela e Tondela, afetados pelos incêndios de 15 de outubro. No total, serão cerca de 300 mil euros distribuídos principalmente por agricultores mais idosos que não foram abrangidos por apoios estatais.

De acordo com o Diário de Notícias (DN), a Fundação Tzu Chi irá distribuir vales de 500 euros por 602 famílias dos concelhos de Vouzela e Tondela que foram afetadas pelos incêndios de 15 de outubro.

As câmaras municipais recebem assim uma ajuda para minimizar as dificuldades das pessoas que ficaram com os bens destruídos pelas chamas, depois de um primeiro apoio de 11 mil euros enviado de Tawain, no mês passado, pelo Centro Económico e Cultural de Taipei (CECT), em cooperação com a Care to Help, fundação com sede nos Estados Unidos.

Em declarações ao DN, Luís Fong, coordenador da operação de apoio, afirmou que “os incêndios foram muito devastadores e houve muitos pedidos de ajuda”, pelo que o CECT “esteve sempre atento à situação”.

O coordenador explicou ainda que a ajuda irá chegar a 504 famílias de Vouzela e 98 do concelho de Tondela, numa decisão que contou com vários voluntários da fundação no terreno, “a investigar as perdas que aconteceram”.

Assim, a Fundação Tzu Chi decidiu que os apoios serão direcionados para “pessoas mais desprotegidas, mais velhas”, aqueles que “não tinham garantia financeira nem se incluíam nos apoios municipais ou do governo”.

“Por isso, queremos entregar um apoio em que a pessoa possa escolher o que mais precisa. Os 500 euros são entregues na forma de vales de compra, em várias empresas”, esclarece o responsável.

Luís Fong explicou ainda que a escolha dos distritos foi “quase por casualidade”, “por sugestão dos deputados do grupo de amizade”, mas espera “sinceramente que o amor e a bênção dos voluntários de Tzu Chi em todo o mundo ajude as pessoas a reconstruir as suas casas rapidamente”.

