Funcionário de alojamento local acusado de tentar queimar voluntária de IPSS

O CASA Porto acusou “um funcionário” dos alojamentos By Oporto de tentativa de agressão, ao virar uma mesa com sopa a ferver sobre uma funcionária.

Nas redes, o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo do Porto (CASA Porto) fez um relato exaustivo do incidente, ocorrido na noite de sexta-feira à porta dos alojamentos By Oporto – Apartments Porto.

“Ontem, um dos funcionários tentou interferir com o trabalho dos voluntários. E após ter insultado e ameaçado os voluntários agarrou numa pequena mesa onde temos as embalagens com comida e tentou virar a mesa, arriscando a virar alguns litros de sopa a ferver em cima de uma das nossas voluntárias”.

De acordo com a mesma denúncia, a situação só não se transformou “numa tragédia porque as pessoas que ali se alimentavam rapidamente conseguiram conter o senhor, evitando assim danos severos para a voluntária”.

A voluntária integrava a equipa do CASA Porto que “há praticamente 10 anos distribuí quase todos os dias”, naquele local, uma refeição quente aos sem-abrigo da zona ocidental da cidade.

“Após as ameaças, foi chamada a polícia, que se deslocou ao local com vários efetivos e registaram a ocorrência”, acrescentou a IPSS.

A empresa By Oporto – Apartments Porto ainda não reagiu publicamente ao incidente.

Na sequência da denúncia, os alojamentos da By Oporto têm sido fortemente penalizados nas avaliações e críticas.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar