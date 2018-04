Europa Funcionária do Lidl partilha vida de luxo e ajuda polícia a apanhar o namorado traficante Por

Uma funcionária do Lidl usava as redes sociais para partilhar um estilo de vida de luxo, incompatível com o salário baixo que recebia. A polícia carregou no ‘gosto’ e apanhou o namorado da jovem, um traficante de droga.

Emily Lock, uma jovem de 22 anos que trabalhava numa cadeia do Lidl, na cidade galesa de Caerphilly, recorria ao Instagram para partilhar a vida de luxo que mantinha, com o namorado.

O salário de 900 euros era insuficiente para suportar gastos em viagens (Amesterdão, Paris, Dubai…), roupas de marca, jantares em restaurantes caros, entre outras excentricidades, ao estilo de Kim Kardashian.

Segundo revela o Daily Mail, o namorado de Emily, Mark Price, de 27 anos, não tinha rendimentos relevantes e apresentava-se como construtor. Comprou um Audi RS4 e surgia em imagens sentado num Ferrari.

As partilhas deste estilo de vida nas redes sociais ajudaram a polícia, que investigava Mark Price.

A polícia fez buscas em casa de Lock e encontrou um saco com 110 gramas de cocaína, bem como outras provas de que estava perante um traficante de droga.

No telemóvel do suspeito estava um SMS, onde se vangloriava por ganhar cerca de 2000 euros por semana, com o tráfico de droga.

Mark Price foi detido e Emily tentou escapar, alegando que desconhecia esta atividade ilícita do namorado.

