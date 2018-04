Função pública na Alemanha consegue três aumentos salariais até 2020

Os trabalhadores da Função Pública na Alemanha vão ter os salários aumentados por três vezes até 2020, conforme um acordo alcançado na noite de terça para quarta-feira, segundo o ministro do Interior, Horst Seehofer.

Os 2,3 milhões de trabalhadores de aeroportos, gares, hospitais, serviços de higiene ou creches, por exemplo, vão ter um aumento de 3,2 por cento retroativo a 01 de março de 2018, a que se segue outro de 3,1 por cento em 01 de abril de 2019 e um terceiro, de 1,1 por cento, em 01 de março de 2020, detalhou.

À saída das negociações, em Potsdam, perto de Berlim, o dirigente do principal sindicato deste setor, Verdi, Frank Bsirske, considerou que foi o acordo melhor negociado desde há anos.

Ao contrário, no setor da construção, as negociações não acabaram na terça-feira com os sindicatos e os patrões ainda em divergência na valorização salarial.