O empresário português César Boaventura publicou um texto, no Facebook, onde denuncia uma alegada tentativa de “um administrador da SAD do FC Porto para mentir relativamente a jogos viciados ou comprados”. O agente publica um longo texto acompanhado de um vídeo: o primeiro golo dos portistas diante do Rio Ave. Fala em “vergonha”, em guarda-redes “vendidos”, e diz-se disponível para colaborar com a Polícia Judiciária.