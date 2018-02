Local Fuga de gás faz sete feridos em Peniche Por

Uma fuga de gás num aquecedor deixou sete pessoas feridas, esta manhã, numa casa em Ferrel, no concelho de Peniche.

As vítimas, da mesma família, foram transportadas para o Hospital das Caldas da Rainha, onde foram assistidas a ferimentos ligeiros.

De acordo com uma fonte da GNR, foram afetados cinco adultos e duas crianças.

O acidente ocorreu às 06h00 e uma hora mais tarde encontravam-se no local 13 operacionais, com o auxílio de cinco veículos, indiciou uma fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Leiria.

