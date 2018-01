Nas Redes Frio pode “apagar” completamente um telemóvel. Previna-se Por

As temperaturas extremamente frias podem “matar” qualquer smartphone ou iphone, fazendo com que estes deixem de receber ‘energia’ por parte da bateria. Saiba como preveni-lo.

As baterias dos dispositivos Android e iOS são de iões de lítio que, quando expostas a temperaturas mais baixas, param de descarregar energia para os aparelhos, levando-os a colapsar.

O lançamento do iphone X, em novembro passado, na América, despertou o interesse para esta problemática. Agora, com as temperaturas extremamente baixas que fazem sentir nos Estados Unidos, as histórias de dispositivos que simplesmente se apagam começam a multiplicar-se.

O dono da tecnologia do Alasca Artic Tech Solutions, Roger Gurney, explicou ao USA Today que, de forma a evitar o problema, o aparelho não deve estar exposto a temperaturas abaixo dos zero graus celcius.

O especialista confirmou mesmo que qualquer telemóvel exposto a temperaturas de 20ºC negativos – que se verificam, por estes dias, nos Estados Unidos – qualquer telemóvel deverá morrer imediatamente.

De forma a prevenir a ‘morte’ do seu telemóvel, o especialista recomenda que o coloque a uma temperatura mais quente, junto do corpo, ou mesmo ligado à eletricidade, a carregar.

A revista Time, por exemplo, divulga pequenos truques para evitar que o seu telemóvel entre em colapso, entre os quais mantê-lo no bolso quando não o está a utilizar, aplicar uma capa protetora e inclusive desligá-lo quando a exposição a temperaturas baixas for provável.

