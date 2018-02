Frio continua nesta quinta-feira, apesar da ligeira subida da temperatura

A semana continua com tempo frio, apesar de para esta quinta-feira estar prevista uma ligeira subida da temperatura. A chuva também vai continuar por cá, em especial nas regiões norte e centro.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os períodos de chuva, em geral fraca, devem ocorrer a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, tornando-se temporariamente moderada no Minho a partir da tarde.

A meteorologista Paula Leitão alertou também para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

O vento deve soprar fraco a moderado de sudoeste e temporariamente moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas das regiões norte e centro.

A previsão do IPMA aponta ainda para uma ligeira subida de temperatura.

Madeira e Açores

Para a Madeira, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado.

Nos Açores, é de esperar períodos de céu muito nublado com abertas, com uma descida da temperatura do ar.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de aguaceiros fracos.

Estado do mar

Na orla costeira, é de esperar o abrandamento da agitação marítima.

As ondas, de noroeste, deverão atingir entre os 3,5 a 4,5 metros a norte do Cabo carvoeiro, diminuindo para 2,5 a três metros a partir da tarde.

A sul, as ondas não deverão atingir um metro.

A temperatura da água deverá rondar os 14 graus Celsius.

