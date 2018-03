Nas Notícias Mais frio com chuva nesta quinta-feira Por

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antecipa uma quinta-feira molhada na generalidade do território nacional. A precipitação será, por vezes, “forte, de granizo e acompanhada de trovoada nas regiões norte e centro” e de “neve acima de 800 metros”. A Madeira terá um dia com “pequena descida de temperatura, em especial da mínima” e os Açores podem esperar “céu muito nublado com abertas”.

Paula Leitão, meteorologista do IPMA, antecipa “aguaceiros, que poderão ser pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões norte e centro”.

Os especialistas do tempo esperam ainda “queda de neve” nas terras altas.

Nesta quinta-feira é ainda esperada uma “pequena descida de temperatura”.

De norte a sul são esperados aguaceiros, ainda que mais frequentes a norte e centro do que a sul, ao longo desta quinta-feira.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “períodos de céu muito nublado com abertas”.

Já a Madeira deverá ser marcada, nesta quinta-feira, por “aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha até ao início da manhã.”

Também é antecipada uma “pequena descida de temperatura, em especial da mínima”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “oeste com cinco a seis metros, passando a ondas de noroeste com quatro a cinco metros a partir do fim da tarde”, isto a norte do Cabo Raso. A sul são esperadas ondas de “noroeste com quatro a cinco metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/15ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com 1,5 a 2,5 metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

