Frio e chuva fraca para esta segunda-feira

O frio continuará a fazer-se sentir em Portugal continental, nesta segunda-feira, que deverá também contar com chuva fraca em todo o território, inclusive nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

As meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, revelaram que, para esta segunda-feira, podemos esperar “céu muito nublado”, e “períodos de chuva fraca ou chuvisco”.

Os especialistas da meteorologia antecipam ainda que os aguaceiros fracos e pouco frequentes, “serão de neve acima dos 600/800 metros”.

De norte a sul de Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera uma “pequena descida da temperatura”.

O vento será “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto” e “períodos de chuva a partir da noite”.

Para a Madeira, o IPMA antecipa “períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com dois a três metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso”. A temperatura da água do mar será entre “12/13ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá ser entre os “14/15ºC”.

