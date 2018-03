Nas Notícias Frio deixa Bragança e Guarda em alerta amarelo Por

Os distritos de Guarda e Bragança estão, nesta quinta-feira, em alerta amarelo (o terceiro mais grave de uma escala de quatro) devido às baixas temperaturas que se fazem sentir nestas regiões.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas devem rondar os menos dois graus (a mínima) e os nove graus (a máxima) na Guarda.

Quanto a Bragança tem, nesta quinta-feira, uma temperatura mínima a rondar os menos três graus, enquanto que a máxima é mais elevada do que na Guarda. Na região transmontana os termómetros registam 12 graus como temperatura máxima.

A previsão meteorológica prevê que o dia seja marcado pela formação de geada, em especial nas regiões do interior.

Além do frio nestas regiões, que obriga o IPMA a emitir um alerta de frio, nesta quinta-feira a chuva estará de regresso às zonas norte e centro, mas só lá para o final do dia.

Nos últimos dias, a chuva tem dado tréguas, mas regressará ao território nacional já hoje.

Quanto às temperaturas, essas, têm estado baixas mas hoje caem mais, sobretudo a mínima.

