Francisco J. Marques ‘picado’ com Nuno Saraiva

‘Estalou o verniz’ entre os diretores de comunicação de FC Porto e Sporting, na antecâmara do clássico da Taça da Liga. Francisco J. Marques e Nuno Saraiva trocam acusações, quando faltam poucas horas para o primeiro de vários jogos até final da época entre as duas equipas.

Francisco J. Marques está convencido de que o duelo, a realizar nesta quarta-feira, está “ferido na sua verdade desportiva” e explica que Mathieu e Fábio Coentrão deviam estar suspensos do duelo, se tivessem visto cartão vermelho no último jogo do Sporting.

O diretor de comunicação do FC Porto explica a sua ideia no programa ‘Universo Porto da Bancada’, no Porto Canal.

“O lance do Mathieu é claro, é para vermelho. O árbitro devia ter percebido e o videoárbitro também” diz Francisco J. Marques, falando depois sobre o lance de Coentrão.

“Mas o que sucedeu a seguir ainda é mais grave. O comportamento do Coentrão é inacreditável, é impossível que o árbitro não tenha percebido que estava a ser insultado. Insulta-o uma série de vezes”, revela.

E acrescenta: “Depois ainda tem aquele comportamento no banco de suplentes, que também era para vermelho. Todos percebemos as palavras dirigidas ao árbitro e ele, a um metro, não pode não ter percebido também.”

Por isso, o responsável portista diz que “infelizmente, a meia-final ainda não começou e ainda antes de ter começado já está ferida na sua verdade desportiva.”

Saraiva pede derrota para o FC Porto por… invasão de campo

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, não deixou o homologo sem resposta e, nesta quarta-feira, tratou de enviar uma mensagem com destino ao Dragão.

“Os próximos jogos entre o Sporting CP e o Porto vão começar feridos na sua verdade desportiva porque uma das equipas devia ter perdido pontos por invasão de campo no Estoril. Isto para não falar das expulsões perdoadas ao Filipe e ao Brahimi”, escreveu Nuno Saraiva, na rede social Facebook.

