Francisco J. Marques avisa primeiro-ministro sobre o ‘clube querido’

O diretor de informação e comunicação do FC Porto não deixou passar em claro a expressão utilizada pelo primeiro-ministro, que se referiu ao Benfica como o clube “querido”, no último debate no Parlamento. Francisco J. Marques diz a António Costa que está em causa “corrupção no ‘clube querido'” e questiona se as águias e o seu gabinete de crise vão levar em conta as declarações do chefe de Governo.