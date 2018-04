Motores Francisco Guedes com o melhor tempo em Monza Por

Não podia ter começado melhor a participação de Francisco Guedes na Blancpain Endurance Cup.

O piloto português, que faz equipa com Adrian Amstutz e Leo Machitski num dos Lamborghini Huracan GT3 da Barwell Motorsport, obteve o melhor tempo da categoria AM nos treinos para as 3 Horas de Monza, que este domingo se disputam no mítico traçado do norte de Itália.

Face ao bom desempenho, Francisco Guedes está otimista para a derradeira qualificação e para a corrida de domingo: “Apesar de saber que a qualificação a sério é só amanhã, é sempre bom começar na frente sobretudo depois de ter estado longe das pistas durante tantos meses”.

“Estamos com um bom ritmo, mas a realidade é que não sabemos quem mostrou o jogo e quem esteve a esconder. Só amanhã é que saberemos qual a nossa real posição. Espero que não hajam surpresas”, disse ainda o piloto de Cascais.