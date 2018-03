Motores Francisco Gil estreia-se a vencer no Desafio Mazda Por

A prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno também marcou o arranque do Desafio Total Mazda, que teve o condão de ver Francisco Gil obter a sua primeira vitória na competição.

Marcado pela muita chuva que caiu na região centro do País, a Baja TT do Pinhal revelou-se um evento demolidor, pois a intempérie teve o seu impacto na degradação dos pisos. Por isso terminar a competição destinada aos Mazda Proto já era um desafio.

Foto: AIFA

Francisco Gil acabou por se impor, contrariando as previsões, em que Pedro Dias da Silva era o grande favorito. O piloto de Tomar não foi feliz, depois de ter cedido a embraiagem do seu carro. E assim Francisco Gil e o seu navegador, Filipe Rasteiro, acabaram por não ter problemas e sair vencedores. “Foi de facto muito duro. Este segundo dia foi para nós muito complicado, principalmente o segundo setoir, que cumprimos quase totalmente sem direção assistida. Estpou contente com o resultado. Ganhar é sempre bom”, relatou no final o vencedor.

Depois de uma manhã do segundo dia caótica, em que perdeu mais de uma hora após a travessia de uma ribeira, Jorge Cardoso, acompanhado por Joaquim Norte, acabou na segunda posição. Um resultado que o piloto não pensava ser possível: “Depois do que passamos durante a manhã pensei que não seria possível chegar ao fim. Valeu-me o Joaquim, que é um mcânico de grande nível e conseguiu resolver a crise para voltarmos a rolar. O segundo lugar é excelente e uma bela maneira de começar a época”.

Tal como Pedro Dias da Silva também não chegaram ao fim da prova Bruno Rodrigues e Floriano Roxo, com problemas de transmissão, e Nuno Tordo, com problemas na caixa de velocidades.

O Desafio Total Mazda regressa à estrada com a próxima prova do CPTT, a Baja TT de Loulé, a disputar entre nos dias 7 e 8 de Abril.