Motores Francisco Abreu representa Peugeot Portugal no TCR Europa Por

Após vários anos a competir nas pistas nacionais, Francisco Abreu vai ter finalmente este ano a sua grande oportunidade internacional, competindo no TCR Europe Car Series aos comandos de um Peugeot 308 TCR.

O carro, cuja preparação estará a cargo da Sports & You, irá representar a Peugeot Portugal naquele campeonato, sendo a mais recente proposta de competição cliente da marca de Sochaux. Um bólide que também já compete na Taça do Mundo da especialidade (WTCR), e que possui chassis, motor, transmissão e aerodinâmico específicos da categoria TCR.

A primeira prova do TCR Europe tem lugar a 5 e 6 de maio no circuito francês de Paul Ricard, e o piloto madeirense vai tripular um dos primeiros Peugeot 308 TCR a serem entregues a várias equipas europeias, nomeadamente as destinadas ao WTCR.

O calendário contempla mais seis eventos; Zandvoort (Holanda, 20 e 21 de maio), SPA-Francorchamps (Bélgica, 9 e 10 de junho), Hungaroring (Hungria, 7 a 8 de julho), Assen (Holanda, 18 e 19 de agosto), Monza (Itália, 22 e 23 de setembro), numa temporada que terminará em Barcelona (Espanha, 20 e 21 de outubro).

Cada prova compõe-se de duas sessões de Treinos Livres de 30 minutos cada, seguindo-se 35 minutos para a Qualificação 1 (20 + 5 minutos) e Qualificação 2 (10 minutos) que definirão as grelhas de partida para as 2 Corridas do programa, cada uma com um máximo de 25 minutos de duração. Os resultados da Q2 definem a grelha de partida para a Corrida 1, surgindo os pilotos na mesma ordem de tempos; para a Corrida 2 os 10 mais rápidos no final da Q2 vêm-se invertidos na sua ordem de apresentação na grelha.